Après un début de semaine plutôt frais, la chaleur fera son retour à Lyon et dans toute la région d'ici là fin de semaine. Voici à quoi s'attendre niveau températures pour cette dernière semaine de vacances scolaires.

Si l'été dure officiellement jusqu'en septembre, on pensait les grosses chaleurs qui ont touché la région lyonnaise au mois de juillet et août derrière nous. Ce lundi, pour débuter cette dernière semaine de vacances avant la grande rentrée, les températures affichaient même un temps plus frais que la normale.

🌡️La fraîcheur de ce début de semaine va rapidement laisser place à des températures plus chaudes et estivales sur une large partie de la #France dans les prochains jours. Celle-ci s'annonce plus marquée sur l'Est et le Sud du pays.

Animation via TropicalTidBits pic.twitter.com/jhMfUcfMyI — Guillaume Séchet (@Meteovilles) August 26, 2024

Mais le mercure devrait bien de nouveau s'emballer dans les prochains jours car une nouvelle vague de chaleur va toucher toute la France d'ici la fin de semaine. Si ce mardi jusqu'à 27 degrés sont attendus à Lyon, le thermomètre devrait nettement grimper à partir de mercredi et jusqu'à dimanche.

Jusqu'à 36 degrés vendredi

"Une vague de chaleur tardive" selon Guillaume Séchet, météorologue à Météo Villes. "Après le passage du front pluvio-orageux qui a balayé la France ce weekend, l'amélioration est très nette" affirme-t-il. Ainsi, dès mercredi, 34 degrès sont annoncés à Lyon par Météo France et les températures pourraient monter jusqu'à 36 pour la journée de vendredi. Une chaleur qui sera particulièrement marquée "sur l'Est et sur le Sud du pays" explique Guillaume Séchet.

Et qui pourrait se poursuivre au delà du weekend. "Les scénarios divergent. Si le modèle météo européen indique clairement une atténuation de cette chaleur (sauf sur les régions méditerranéennes), le scénario américain reste plus estival" détaille Météo Villes sur son site internet.

🌡️ Nous entrons dans les deux plus chaudes journées de la semaine. Ce mardi 27 août 2024, les 30°C seront dépassés au sud puis sur les 3/4 du territoire demain mercredi 28 août. ➡️ https://t.co/Jq0ebNFSBj pic.twitter.com/kg1eeLzD8l — Guillaume Séchet (@Meteovilles) August 27, 2024

Un retour à la normale la semaine prochaine ?

Météo France prévoit encore 35 degrés pour samedi avant une légère baisse des températures dimanche et lundi. Mais avec un indice de confiance de 2/5. Une vague de chaleur qui pourrait donc jouer les prolongation pour le début du mois de septembre.