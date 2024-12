Depuis plusieurs jours, l'agglomération lyonnaise connaît un épisode de pollution. Ce samedi 28 décembre 2024, la qualité de l'air reste très mauvaise selon Atmo.

La brume qui recouvre le ciel de l'agglomération lyonnaise ce samedi 28 décembre n'est sans doute pas uniquement dû à la météo. En effet, l'épisode de pollution que connaît en ce moment la région lyonnaise et le Nord-Isère y est sûrement pour quelque chose.

En effet, l'inversion des températures et l'augmentation des émissions, notamment celles liées au chauffage et au trafic routier (particulièrement important en ce jour de chassé-croisé des vacances), entraînent une dégradation de la qualité de l'air depuis plusieurs jours à Lyon et alentours. L'Association de surveillance de la qualité de l'air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes estime ainsi que l'air est très mauvais en ce samedi 28 décembre 2024.

L'air est jugé très mauvais à Lyon mais aussi dans les communes avoisinantes de la vallée du Rhône.

Les particules fines très présentes dans l'air

Si plusieurs polluants ont été identifiés, ce sont particulièrement les particules fines, d'une taille inférieure à 2,5 micromètre qui sont très présentes dans l'atmosphère lyonnais. Du fait de leur taille microscopique, ces particules fines sont nocives pour la santé respiratoire et cardiovasculaire.

Aucune mesure de restrictions n'a été prise pour l'heure, néanmoins le niveau information-recommandation a été activé par la préfecture du Rhône, vendredi 27 décembre. Il est ainsi recommandé d'adopter plusieurs bons réflexes comme d'avoir une conduire souple en voiture, de privilégier les transports en commun ou encore ne pas utiliser de pesticides dans les jardins.