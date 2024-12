La préfecture du Rhône vient de publier un arrêté interdisant la tenue d'un rassemblement automobile, prévu ce samedi 28 décembre dans le département.

Suite à l'annonce sur les réseaux sociaux de la tenue d'un rassemblement automobile appelé "RASSO Xmass" et "69 la Trik", ce samedi 28 décembre à partir de 23 heures, la préfecture a publié un arrêté pour l'interdire. Cette interdiction s'applique à tout le département puisque le lieu exact du rassemblement n'est pas encore connu et devait être communiqué en dernière minute aux participants.

La préfecture justifie cette interdiction par le fait que l'évènement n'ait pas été déclaré au préalable mais aussi par le "trouble à l'ordre et à la sécurité publics" qu'il peut représenter, notamment compte tenu des courses de vitesses, des dérapages et des "burnouts" (les accélérations sur place pour chauffer les pneus) qui s'y déroulent et qui peuvent être dangereux.

En outre, la préfecture cite les exemples de rassemblements similaires ayant mal tourné dans les départements voisins. Le 14 décembre, un rassemblement automobile a ainsi entrainé une rixe, des accidents de la circulation et un engorgement des axes de circulation créant des ralentissements.