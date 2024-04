Plusieurs lignes de bus du réseau TCL à Lyon seront perturbées par les travaux de la rue Terme.

Du 15 au 19 avril, la Métropole de Lyon va réaliser des travaux de réfection sur la rue Terme située dans le 1er arrondissement de Lyon. L'axe sera ainsi fermé à la circulation pendant toute la durée des travaux. Les itinéraires des lignes de bus C13, C18, S6 et S12 seront donc adaptées annonce Keolis, l'exploitant du réseau TCL.

Lire aussi : A Lyon, la rue Terme fermée à la circulation pour dix jours

La ligne C13 circule en deux parties avec une fréquence inchangée :

De l’arrêt Montessuy à l’arrêt Croix Rousse et de l’arrêt Hôtel de Ville à l’arrêt Grange Blanche. Les arrêts entre Clos Jouve et Croix Rousse sont assurés par la C18. Les arrêts entre Clos Jouve et Mairie du 1er sont assurés par la S6. L’arrêt Tobie Robatel entre Mairie du 1er et Hôtel de Ville n’est pas desservi.

La ligne C18 effectue un terminus exceptionnellement à Croix Rousse. Les arrêts entre Clos Jouve et Mairie du 1er sont assurés par la S6. La ligne S6 est quant à elle limitée à Jardin des plantes et reprend l’itinéraire de la C13 entre les arrêts Mairie du 1er et Croix Rousse. Enfin, la ligne S12 est limitée à Burdeau et reprend son itinéraire à Jardin des Plantes.