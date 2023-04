La préfète du Rhône condamne l'agression d'une inspectrice du permis de conduire

Après l'agression verbale d'une inspectrice du permis de conduire à Saint-Priest, la préfète du Rhône apporte son soutien et prévoit des sanctions.

Ce mardi 25 avril, le Syndicat Autonome National des Experts de l’Éducation Routière & de la Sécurité Routière alertait sur l'agression verbale dont a été victime une inspectrice du permis de conduire à Saint-Priest. Alors qu'il ne parvenait pas à répondre à une question de premiers secours, le candidat s'est emporté et a du être calmé par le gérant de son auto-école, présent dans le véhicule.

Interdiction temporaire d'examen

Quelques heures plus tard, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "apporte son plein soutien à la victime et à l'ensemble des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière du département du Rhône". Elle précise également que l'inspectrice bénéficiera d'une protection juridique fonctionnelle.

L'auteur de ces menaces sera quant à lui sanctionné administrativement d'une interdiction temporaire de se présenter à l'examen du permis de conduire. Enfin, "toute injure ou toute violence physique à l'encontre d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions fait systématiquement l'objet d'un arrêt d'examen, d'un dépôt de plainte, d'un signalement au procureur de la République et de demandes de poursuites devant les tribunaux", précise la préfecture.

Il s'agit de la troisième agression de ce type depuis un, faisant l'objet d'un dépôt de plainte.