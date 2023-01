La nouvelle préfète du Rhône attendue à Lyon lundi 30 janvier

Fabienne Buccio, première femme de l’histoire à la préfecture du Rhône. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Fabienne Buccio, la remplaçante du préfet Pascal Mailhos nommé à l’Élysée, prendra ses fonctions de préfète du Rhône et d’Auvergne-Rhône-Alpes lundi 30 janvier.

Arrivé à Lyon en octobre 2018, le préfet Pascal Mailhos quittera officiellement ses fonctions de préfet du Rhône et d’Auvergne-Rhône-Alpes dimanche 29 janvier. Dans les faits, il devrait partir dès ce vendredi soir pour rejoindre Paris et l’Élysée où il deviendra coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

Comme nous l’évoquions le 11 janvier, il sera remplacé par Fabienne Buccio, jusque-là préfète de la Nouvelle-Aquitaine. La première femme préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes est attendue lundi 30 janvier à Lyon pour prendre ses nouvelles fonctions.

Pour sa première sortie publique, elle doit présider deux cérémonies d’"hommage aux morts de toutes les guerres", précise la préfecture dans un communiqué. Elle se rendra ainsi au monument aux morts de l’Île du Souvenir, au parc de la Tête d’Or, et au sanctuaire de la résistance et de la déportation, place Bellecour.

