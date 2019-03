La métropole de Lyon va recevoir les éboueurs en grève

La collecte des ordures est toujours suspendue dans une partie de la métropole. Une rencontre est organisée cet après-midi pour tenter de mettre un terme à la grève des éboueurs.

Le mouvement de grève dure depuis mardi, et les agents n’ont pas l’intention de s’arrêter. Pour essayer de calmer le jeu, une rencontre aura lieu cet après-midi entre des membres de la direction de la métropole et les agents concernés. Tout en rappelant que les syndicats ne sont pas à l’origine du mouvement, Mohamed Messai, secrétaire adjoint de Force Ouvrière explique qu’il ira "confiant" à la réunion, accompagné du collectif d’agents en grève. "On attend une reconnaissance salariale surtout, et une remise en question des conditions de travail" insiste-t-il. Pour lui, l’administration n’aura pas le choix que de céder. En effet, le syndicaliste explique craindre des débordements si les revendications restent lettre morte. "Sur le terrain, ça part dans tous les sens. La situation se tend, et ça pourrait atteindre des extrémités qu’on ne pourra plus contrôler. Certains agents veulent aller à l’affrontement, et on n’arrive plus à les raisonner. Aucun syndicat sérieux ne vous dira le contraire" indique Mohamed Messai.