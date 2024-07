La Métropole de Lyon a inauguré ce lundi 15 juillet la station géothermique au siège régional du groupe Léon Grosse à Bron. Le plus grand projet financé par la Prime Eco-Chaleur.

Installée au siège du groupe Léon Grosse à Bron, cette station géothermique est une nouvelle étape dans la transition écologique. La Métropole de Lyon a en effet inauguré l’installation ce lundi 15 juillet pour un budget de 1,2 millions d’euros, dont 498 000 euros de subvention de la Prime Éco-Chaleur. "Ce projet est le plus grand financé par ce dispositif à ce jour", s’est félicitée la collectivité dans un communiqué.

Lire aussi : Un million d’euros pour financer la transition écologique des entreprises de la métropole de Lyon

85 logements et 5 000 m2 de bureaux alimentés

Cette station géothermique utilise des sondes de 160 mètres de profondeur pour "capter et utilisateur la fraîcheur du sol." Elle permettra d’alimenter 85 logements, deux commerces et 5 000 m2 de bureaux, en produisant 250 kWh par an d’énergie renouvelable, "soit l’équivalent de la consommation annuelle de 200 habitants", précise encore la Métropole de Lyon.

Cela a également été l’occasion de dresser un premier bilan de la Prime Éco-Chaleur lancée en 2020. En trois ans, 47 projets ont été accompagnés et sont en phase d’étude, 30 projets sont en travaux, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre est évaluée "à plus de 2 000 tonnes de CO2 par an." La Métropole de Lyon a donc décidé de renouveler la Prime Éco-Chaleur pour 2023-2026 afin de développer "des objectifs encore plus ambitieux." Depuis son renouvellement, 82 projets sont en phase de travaux.

Lire aussi : Le bilan de la Métropole de Lyon, trois ans après le lancement du fonds d'amorçage industriel