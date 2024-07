Météo : l’été s’installe enfin à Lyon et les températures grimpent

La chaleur s’installe dans la capitale des Gaules avec une fin de semaine très chaude. La période estivale devrait perdurer jusqu’à la fin du mois de juillet.

Après une première moitié du mois de juillet mitigée et des températures parfois en dessous des normales de saison, le beau temps s’installe enfin à Lyon.

34 degrés attendus ce week-end

Guillaume Séchet, météorologiste et prévisionniste chez Météo-Lyon confirme que "la période changeante se termine", laissant place à une période estivale. "Un épisode chaud et difficile va néanmoins toucher Lyon en fin de semaine, notamment vendredi et samedi, avec des nuits très chaudes, quasiment tropicales", précise-t-il encore. Vendredi 19 juillet et samedi 20 juillet seront les journées les plus chaudes de la semaine avec des températures atteignant les 34 degrés. Mais le risque d’orage reste "exclu" pour le moment malgré un "épisode mitigé dimanche en raison d’une masse d’air venue de l’Ouest, mais il ne sera que passager", indique Guillaume Séchet.

La deuxième moitié du mois de juillet devrait donc être "plus sèche et plus estivale", même si une "incertitude" persiste pour la fin du mois. "En tout cas, on ne connaîtra pas de vague de chaleur intense et durable comme cela a pu être le cas l’année dernière", ajoute Guillaume Séchet. Il conclut : "Les nouvelles sont plutôt bonnes et le beau temps devrait durer."

