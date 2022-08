La Métropole de Lyon débourse 8,2 millions d’euros pour rénover ses collèges

La période estivale est toujours l’occasion pour la Métropole de Lyon de procéder aux chantiers importants dans les établissements scolaires dont elle à la charge, à savoir les collèges. L’objectif "améliorer la qualité de vie et le fonctionnement" des groupes scolaires pour la rentrée.

Cet été ce sont pas moins de 200 chantiers qui sont menés de front à travers le territoire, pour un montant global évalué à 8 225 000 euros. Dans certains établissements comme le collège Jean Moulin, dans le 5e arrondissement, cela passe par le réaménagement des vestiaires sportifs, la reprise des sols ou encore des travaux de peinture.

Dans d’autres groupes scolaires, comme au collège Lamartine, à Villeurbanne, la collectivité a entrepris de rénover les salles de classe, d’installer de nouveaux sanitaires au collège Colette, à Saint-Priest, ou encore de rénover le CDI du collège Brossolette, à Oullins. Dans le 7e arrondissement, le collège Jean Monnet aura le droit à l’installation d’un foyer, quand à Chassieu les salles de technologie et les abris à vélo du collège Vinci vont être repris.

Ouverture d'un nouveau collège à Villeurbanne

De collèges plus vieillissants font également l’objet de chantiers importants, conduits sur plusieurs années. C’est le cas des collèges Jean de Tournes, à Fontaines sur Saône, Jean-Jacques Rousseau, à Tassin-la-Demi-Lune, Émile Malfroy à Grigny, Alain, à Saint-Fons, et Simone Lagrange, à Villeurbanne. La rentrée de septembre verra également l’ouverture du nouveau collège Gilbert Chabroux à Villeurbanne dans le quartier de Cusset. Pour sa première année, il accueillera 260 collégiens de 6e et 5e.