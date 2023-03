La Métropole de Lyon ajoute des vélos cargo au service Vélo’v

La Métropole de Lyon vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc des mobilités douces. À partir du 16 mars, les utilisateurs du service Vélo’v pourront louer des vélos cargo électriques.

L’apparition d’une petite icône représentant un vélo cargo sur l’application vélo’v avait mis la puce à l’oreille de certains utilisateurs depuis plusieurs semaines, mais jusqu’à présent la Métropole de Lyon était restée plutôt discrète sur le sujet. Ce mercredi 15 mars, elle a finalement levé le voile sur la nouvelle offre du service Vélo’v.

À partir du 16 mars, les utilisateurs pourront louer des Vélo’v Cargo électriques pour répondre "aux besoins de mobilité des familles mais aussi à des besoins ponctuels pour transporter du matériel lourd", explique dans un communiqué Fabien Bagnon le vice-président de la Métropole en charge de la voirie et des mobilités actives.

👉 Comment accéder à ce service ?



Sur l’application Vélo’v officiel 📲



Les cargoVélo’v apparaissent avec leur niveau de charge de batterie, en cliquant sur l’icône du cargo, l’utilisateur peut alors créer un compte sur #Cargoroo et procéder à la location du vélo. — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) March 15, 2023

8 centimes la minute, de 7 à 22 heures

Ce nouveau service diffère toutefois des traditionnels Vélo’v, musculaires et électriques. Ces deux roues qui seront garés à côté de certaines stations vélo’v ne seront accessibles que 7 à 22 heures et doivent être reposés à l’endroit où ils ont été loués. Pour les débloquer, vous devrez également créer un compte sur Cargoroo (l’application du partenaire Hollandais de Vélo’v) en passant par l’application Vélo’v, tout en sachant que chaque déplacement est facturé 8 centimes la minute.

Les 20 premiers modèles mis en service dans le cadre de cette expérimentation de un an seront disponibles dans quatre stations de Villeurbanne et 16 points d’attache à Lyon, mais uniquement dans les 1er, 2e, 3e 4e, 6e, 7e et 8e arrondissements.

La liste des stations proposant un cargo Vélo’v