La Métropole de Lyon adopte son budget de 3,9 milliards d'euros pour 2022

Lundi 24 janvier, en conseil métropolitain, la Métropole de Lyon a adopté son budget de fonctionnement pour l'année 2022.

Après plus d'une heure et demie de débats, le budget de la Métropole de Lyon pour 2022 a été validé par le conseil métropolitain. Il s'élève à 3,9 milliards d'euros, en augmentation par rapport l'année précédente, grâce à la TVA. Loin de faire l'unanimité, il a été voté avec une majorité de 81 voix pour, et 58 voix contre.

Parmi les priorités dressées par la majorité de gauche et écologiste : le logement et la transition écologique. Les élus écologistes veulent construire 8000 à 8500 logements neufs par an. 10 millions d'euros seront alloués aux communes pour leur permettre de construire ces logements.

La Métropole prévoit de consacrer 705 millions d'euros à l'investissement, fléchée en partie en direction de la transition écologique.

