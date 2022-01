L’École urbaine de Lyon annonce l'ouverture de la 4e édition du festival "À l’école de l’anthropocène", ​ce lundi 24 janvier, avec pour objectif de sensibiliser le grand public aux bouleversement sur l’environnement opéré par l’activité humaine.

La quatrième édition du festival " À l'École de l'Anthropocène ", organisé par l’École urbaine de Lyon, se tiendra tout au long de la semaine à Lyon et à Villeurbanne. Du 24 au 30 janvier, plusieurs débats et rencontres autour du thème du "changement global" se dérouleront dans le cadre de cette université ouverte.

Le but ? Créer un espace de partage des savoirs et de débat public, ouvert à toutes et tous, sur la question de l’Anthropocène, "ce moment historique qui s’ouvre après 1945 avec l’enclenchement de la phase de l’urbanisation généralisée de la planète, lors duquel il devient incontestable que les activités humaines ont des impacts de plus en plus forts sur les systèmes biophysiques. On observe, partout, ces bouleversements tout à la fois globaux et locaux. À tel point que l’habitabilité de la Terre pour les humains et les non humains est mise en question" a expliqué Michel Lussault, géographe, professeur à l’ENS de Lyon, directeur de l’École urbaine de Lyon.

5 lieux choisis

Le festival se tiendra dans cinq lieux différents cette année : Le Rize (Villeurbanne), La maison du Projet Gratte-Ciel (Villeurbanne), Goethe-Institut (Lyon 2e), Cinéma Comoedia (Lyon 7e), Musée des Confluences (Lyon 2e). Une centaine de participants parmi lesquels des chercheurs, enseignants, étudiants, artistes, écrivains, praticiens ou encore activistes, animeront une cinquantaine d'ateliers pendant ces 5 jours de festival.