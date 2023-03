La Métropole de Lyon accompagne 16 entreprises dans leur "transformation durable"

A l'issue d'un appel à projets "transformation durable des entreprises", 16 entreprises lauréates bénéficieront d'une aide de 64 000 euros pour les accompagner dans leurs actions.

La Métropole de Lyon a voté une aide financière de plus de 64 000 euros pour accompagner 16 entreprises lauréates dans leurs actions, lors de son conseil mardi 28 mars. La première édition de cet appel à projets, renommé "transformation durable des entreprises" vient soutenir financièrement les 16 entreprises.

Des enjeux environnementaux et sociétaux

Pour espérer remporter cet appel à projets, les sociétés se sont engagées sur trois types d'actions, entre "bilan carbone collectif", "analyse du cycle de vie" et "société à mission". Plus précisément, la Métropole va financer 50 % de la réalisation du bilan carbone de dix entreprises lauréates. L'aide permettra aux sociétés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et elles "pourront s'appuyer sur une dimension collective favorisant les échanges, les bonnes pratiques et les synergies sur le territoire", précise la collectivité.

Deux autres entreprises lauréates seront accompagnées par la Métropole pour leur permettre de "quantifier les effets de leurs produits ou services et de valoriser la performance environnementale". Quatre autres entreprises locales, comme H7, seront suivies pour "définir des objectifs sociaux et environnementaux". Ces dernières bénéficieront d'une aide financière à hauteur de 50 %.

"Face aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux actuels, la Métropole de Lyon a le rôle d’accompagner les entreprises du territoire dans la transformation de leurs activités. Cet appel à projets permet d’accélérer cette transition en favorisant notamment la sobriété énergétique, l’écoconception, la circularité des matériaux, la préservation des écosystèmes mais également l’inclusion et la justice sociale" a déclaré Emeline Baume, vice-présidente déléguée à l'économie.

Une deuxième édition de ce même appel à projets sera lancé le 2 mai jusqu'à fin décembre 2023.