La mère et son fils handicapé agressés à la Part-Dieu ont reçu "plusieurs coups-de-poing"

Une femme et son fils handicapé ont été violemment agressés par un groupe d'individus sur un quai de la gare Part-Dieu vendredi 12 novembre en soirée. Un suspect a été interpellé et une information judiciaire a été ouverte.

C'est une agression qui a choqué les témoins par sa violence. Une mère et son fils handicapé de 24 ans ont été agressés par plusieurs individus sur un quai de la gare Part-Dieu vendredi 12 novembre à 18h50. Tout a commencé par un "mauvais regard" que le garçon, dont le handicap mental est "visible" selon la police, aurait jeté à ses voisins. Les agresseurs ont alors roué de "plusieurs coups-de-poing" la mère et son fils, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique à Lyon Capitale. La mère a été blessée et est tombée au sol. Sur place, les agents de la sûreté ferroviaire ont interpellé un suspect de 19 ans qui a été remis aux policiers dépêchés sur place. Il a ensuite été placé en garde à vue. Le suspect a été déféré le 14 novembre au Parquet qui a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire. Il a été écroué après sa mise en examen.