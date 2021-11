À Lyon, le festival Novembre des canuts pense le lien entre "épidémies et révoltes"

Pour sa 14e édition, le festival Novembre des canuts se tient du 16 au 27 novembre à Lyon, dans plusieurs lieux culturels de la ville.

Le festival "Novembre des canuts, des consciences d’hier aux sociétés d’aujourd‘hui" revient à Lyon. Il propose d’éclairer l’époque contemporaine par le rappel de précédents, historiques. Cette année, la 14e édition a pour thème "épidémies et révoltes, un après à tisser" et invite les festivaliers à "observer les mutations qui s’opèrent sur les sociétés qui sont frappées par une pandémie et secouées par des troubles sociaux".

Projections, spectacles, visites, débats et expositions sont organisées du 16 au 27 novembre dans plusieurs lieux de Lyon. Une exposition à la Maison des canuts (4e) intitulée "la révolte de 1831" revient sur l'histoire du soulèvement des canuts, les artisans de la soie lyonnais. Elle se tiendra tout au long du festival.

Retrouvez la programmation du festival ici.