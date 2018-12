La manifestation des lycéens et étudiants ne fait pas le plein à Lyon

La manifestation des étudiants et lycéens à Lyon a peu mobilisé ce mercredi 19 décembre.

Entre 100 et 200 personnes ont répondu présentes pour la manifestation des étudiants et lycéens à Lyon. L’appel à la convergence des luttes a peu mobilisé ce 19 décembre après un début de mois de décembre très marqué par la mobilisation des lycéens. Plusieurs revendications étaient au cœur de cette manifestation lyonnaise : la réforme du baccalauréat, les frais d’inscription pour les étudiants étrangers, le manque de moyens et plus généralement le droit à l’éducation.