La maire de Vaulx-en-Velin défendra la prolongation de la ligne A du métro à l'est lors de la consultation

Le Sytral a annoncé une grande consultation publique à l'échelle de la Métropole de Lyon à l'automne 2021 pour débattre de 4 projets de lignes de métro à Lyon. A l'est, la maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, défendra notamment la prolongation du métro A de Vaulx-La Soie jusqu'à Décines-Meyzieu.

Le Sytral, dirigé aussi par le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a décidé d’organiser à l'automne 2021 une consultation pour débattre de 4 projets de nouvelles lignes de métro à Lyon.

une prolongation du métro A de Vaulx-La Soie à Meyzieu (en passant par Décines)

une prolongation du métro B de Charpennes à Rillieux (en passant par Caluire)

une prolongation du métro D de Gare de Vaise à La Duchère

la création de la ligne E entre Tassin et Bellecour/Part-Dieu.

"Je suis favorable à la prolongation de la ligne A du métro" Hélène Geoffroy

Quelle est l’objectif de cette consultation ? "Ce dispositif d’envergure, innovant et volontaire associe les communes, les acteurs socio-économiques et les citoyens de l’ensemble du territoire métropolitain. L’objectif de cette consultation est de permettre une hiérarchisation des projets en fonction des besoins en matière de mobilité", expliquait début mai Bruno Bernard, le président écologiste du SYTRAL, président aussi de la Métropole de Lyon. "Des études sont menées en préparation de la consultation, afin d’esquisser les quatre projets de métro en termes d’infrastructures, de desserte, de fréquentation, de coût et de financement, en lien avec les besoins de mobilité identifiés à l’échelle métropolitaine et tenant compte du développement urbain engagé et futur", précise le Sytral.

A l'est, la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy (PS), plaide pour la prolongation du métro A vers Décines-Meyzieu. "J'y suis favorable. C'est ce que je défendrai pendant la consultation", confie Madame Geoffroy. La maire LR de Décines, Laurence Fautra, répète également à l'envi son souhait que la ligne A du métro soit prolongée à l'est (lire ici).

