La maire de Sainte-Foy interpelle Gabriel Attal sur la question du logement

Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a adressé ce mardi matin au Premier Ministre Gabriel Attal une lettre ouverte pour l'alerter sur la situation du logement dans sa commune.

"Pour une véritable prise en compte du retour d'expérience des Maires en matière de solidarité et de renouvellement urbains." Véronique Sarselli a interpellé, à travers une lettre ouverte, Gabriel Attal sur la question du logement. "Aujourd’hui, comme 64 % des communes soumises à la loi SRU, et comme 27 des communes de la Métropole de Lyon, Sainte-Foy-Lès-Lyon ne respecte pas non plus la loi SRU" explique la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon au Premier Ministre.

Expliquant que suite à cette carence sa commune a écopé d'une amende "de plus d'un million d'euros", la maire LR explique que ces amendes ne prennent aucunement en compte "le contexte spécifique communal et les efforts déjà entrepris".

Sarselli appelle Attal à venir sur le terrain

"Ma commune ne dispose plus d’aucune réserve foncière, et plus de 40 % du territoire figure en zone protégée patrimoniale et/ou naturelle. Conséquence : l’objectif de logements sociaux figurant dans le plan triennal dépasse la capacité de création brute de logements de la commune" poursuit Véronique Sarselli dans sa lettre.

Jugeant les sanctions touchant sa commune injuste, la maire de Sainte-Foy évoque quelques pistes pour mettre fin à cette situation : "Prendre en compte la capacité de foncier mobilisable", "Apporter plus de souplesse et de flexibilité dans les critères d'attribution", "Instaurer une plus grande progressivité dans le taux de la loi SRU"...

Enfin, la maire de droite appelle le Premier Ministre à "venir constater la situation sur le terrain" dans le Rhône. "Cela pourrait permettre une vraie adéquation entre les attendus de la loi et son efficience sur le terrain" conclut la maire dans sa lettre ouverte.