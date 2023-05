Pour la 19e année consécutive, de nombreux musées de Lyon resteront ouverts une grande partie de la nuit samedi 13 mai. Cet évènement est l’occasion incontournable de découvrir l’art sous un autre angle.

Le rendez-vous est donné ce samedi 13 mai. La 19e édition de la nuit européenne des musées est de retour, une bonne occasion pour les noctambules d'accéder à la culture.

Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, l'événement invite le public dans plus de 3 000 musées à travers le continent européen. À Lyon, 12 musées participent à cette nouvelle édition, de quoi occuper tous les Lyonnais. De nombreuses animations, concerts et jeux seront organisés aux musées pour fêter au mieux cet événement culturel. L'accès à tous les musées sera gratuit.

Voici la liste des musées qui ouvriront leurs portes samedi dans la soirée :

Musée des Tissus, de 20h à 23h

L’évènement Airt de famille Acte 2 est un festival artistique d’économie circulaire participatif qui a pris place dans le musée des Tissus.

Lire aussi : Le musée des Tissus de Lyon rouvert pour exposer des oeuvres recyclées

Musée d'art contemporain de Lyon, de 18h à 23h

Le macLYON invite High-lo pour une programmation rap qui met le corps à l’honneur. En plus des expositions à découvrir, un grand bar et un foodtruck seront présents devant le musée pour restaurer les visiteurs.

Musée Gadagne - MAM et MHL, de 19h30 à 23h

La grande cour de Gadagne se métamorphose avec un défilé de mode, suivi d’un concert électro de Mézinc. Un événement festif, en écho à l’exposition "Qu’est-ce que tu fabriques ?" et la création du textile.

Musée des Beaux-Arts de Lyon, de 19h30 à 23h

Le musée s’associe pour la 8e année consécutive à un établissement d’enseignement supérieur de la Métropole de Lyon pour concocter le programme de sa Nuit européenne des musées. Les étudiants de l'ENSATT invitent le public à un parcours inédit au sein des collections du musée.

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, de 19h à minuit

Le centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation propose des animations à son public : déambulation dans le musée, jeux de plateau coopératifs où il faudra prendre la tête d’un mouvement de Résistance, et réaliser des missions et des actions grâce aux ressources matérielles et financières fournies par Jean Moulin et Londres.

Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, de 19h à 23h30

Une explosion de couleurs et d’animations attend le public : des visites flash dans les collections et l'exposition #RVB Rouge Stephen King, Vert Véronèse, Bleu Maggie Nelson, des jeux pour les familles et les enfants, des démonstrations de gravure, des animations dans l’atelier typographique.

Musée de l'automobile Henri Malartre, de 15h à 20h30

Musée de l'automobile ©BertrandStofleth

Musée urbain Tony Garnier, de 18h à 21h

Musée Jean Couty, de 18h à 22h

Le musée Jean Couty ouvre ses portes pour découvrir une visite libre de l'exposition "Jean Couty, Au fil de l’eau". Le public se laissera guider pour une promenade à travers les paysages aquatiques de Jean Couty, qui mènera des quais de Saône aux ports de Bretagne, de l’Ile-Barbe jusqu'aux bords de l’océan indien...

Musée des Confluences, de 19h à minuit

La nuit européenne des musées permettra aux visiteurs de découvrir l’exposition Nous, les fleuves et de nombreuses animations proposées autour de l’eau : projections en plein-air, immersions, sensibilisations, etc.

Lugdunum – Musée et Théâtres romains, de 19h30 à minuit

Le musée vous embarque pour un voyage festif à travers le monde et le temps, entre chants, danses et instruments traditionnels des cinq continents.

Musée des sapeurs pompiers Lyon Rhône, de 17h à 22h

Durant toute la soirée, le musée fera des démonstrations de gestes qui sauvent animées par les jeunes sapeurs-pompiers de la Duchère, de la visite libre du musée et de l’exposition "Vous avez dit camion de pompier ?".