Six ans après avoir racheté l’Ifop, la holding d’investissement Dentressangle, basée à Lyon, a décidé de se séparer de l’institut de sondage et d’émues marketing.

Ce lundi 25 juillet, le site de La lettre A avançait que l’Ifop avait été cédé à la société d’investissement LFPI. Une information officialisée par la suite dans un communiqué par son ancien propriétaire, la holding familiale d’investissement Dentressangle installée à Lyon, contrôlée par la famille du même nom.

Six ans après avoir racheté le spécialiste des sondages d’opinion et des études marketing, en 2016, la holding dirigée par le milliardaire lyonnais Norbert Dentressangle (51e fortune de France) a décidé de céder l’intégralité de sa participation pour une somme non dévoilée.