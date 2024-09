La Haute-Savoie et l'Ain sont placés en vigilance orange pluie et inondations ce jeudi 26 septembre.

Météo France place les départements et de l'Ain et de la Haute-Savoie en vigilance orange pluies et inondations dès demain 6h.

La tempête Aitor devrait entraîner de forts cumuls de précipitations, pouvant entraîner des débordements et des coulées de boue, dans les deux départements ce jeudi. D'après Météo France, les cumuls devraient être compris entre 50 et 80 mm à 12 h et pourront atteindre 70 à 100 mm sur la totalité de l'épisode.

"Des débordements de cours d'eau ou des coulées de boue sont possibles, d'autant que ces pluies surviennent dans un contexte de sols déjà bien humides" a précisé Météo France.

La vigilance est prévue de 6h à 22h dans l'Ain, et de midi à minuit en Haute-Savoie. La préfète de l'Ain demande aux habitants de rester prudents lors de leurs déplacements.

A lire aussi :