La grosse peur des 143 passagers du vol Lyon-Santorin

À cause d'une porte mal verrouillée, les 143 passagers du vol Lyon-Santorin ont eu une grosse frayeur ce dimanche matin.

La porte du Boeing 737-300 de la compagnie ASL Airlines en partance pour Santorin s'était mal verrouillée. Un petit incident très accommodant pour les 143 passagers du vol vers l'île grecque qui ont été pris de maux de tête et de douleurs aux oreilles à cause d'un défaut de pressurisation, rapporte Le Progrès. Finalement, l'avion a fait rapidement demi-tour après une demi-heure de vol puis a redécollé quelque temps plus tard. Une histoire qui rappelle ce qui s'est passé fin juillet lors d'un vol Naples-Bordeaux qui avait dû atterrir en urgence à Lyon pour un problème similaire.