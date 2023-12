La grippe s’invite à la table des fêtes de fin d’année en Auvergne-Rhône-Alpes

La région Auvergne-Rhône-Alpes connaît une deuxiéme semaine épidémique de grippe à l’approche du réveillon du Nouvel An et une hausse des cas de gastro-entérite, alors que les infections au Covid-19 diminuent.

Grippe, Covid-19, gastro-entérite, voilà un cocktail dont les Français se seraient bien passés à l’approche des fêtes de fin d’année. À trois jours du réveillon du Nouvel An et selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France, achevé le 24 décembre, le plus virulent de ces syndromes est celui de la grippe.

Deuxième semaine d'épidémie de grippe

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les principaux indicateurs étaient en hausse en fin de semaine dernière, soir nombre de consultations chez le médecin, les passages aux urgences ou encore les hospitalisations. Actuellement sept régions de l’hexagone sont au niveau épidémique de la grippe, dont l’Auvergne-Rhône-Alpes pour la deuxième semaine consécutive.

"Les recours aux urgences tous âges en Auvergne-Rhône- Alpes pour diagnostic de grippe/syndrome grippal sont en augmentation" ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Concrètement sur la semaine 51, du 18 au 24 décembre, les cas ont légèrement augmenté, +1%, avec 583 actes de SOS Médecin et 400 passages aux urgences, soit respectivement 7,5% et 0,9% de l’activité enregistrée dans ces deux secteurs. Sur ces 400 passages, 74 ont été suivis d’une hospitalisation, soit un taux d’hospitalisation de 18,4% pour ce diagnostic.

Données de la grippe en Aura sur la semaine 51. (Source Santé Publique France)

Une hausse des gastros à relativiser

Les infections augmentent également en ce qui concerne les gastro-entérite aiguës (GEA). Selon le réseau sentinelle, +12% de cas ont ainsi été enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes la semaine dernière. Néanmoins, pour le moment le nombre de passages aux urgences et d’actes réalisés par SOS Médecin en lien avec cette pathologie reste stable.

Source Santé Publique France

Globalement, qu'il s'agisse du taux d’incidence de diarrhée aiguë rapporté par le réseau Sentinelles, du nombre de consultations pour GEA réalisé par SOS Médecins ou du nombre de passages aux urgences, les chiffres sont en hausse, mais proche des minimums historiques

Les contaminations au Covid-19 en baisse

Dernière grande épidémie hivernale à être suivie hebdomadairement, le Covid-19 continue à enregistrer une vague importante par rapport aux derniers mois, mais celle-ci commence à légèrement refluer. "La circulation du SARS-CoV-2 est en baisse assez marquée en Auvergne-Rhône-Alpes et dans tous les départements de la région", précise Santé Publique France (SPF) dans son dernier bulletin épidémiologique.

Au niveau régional, le nombre de cas recensés a baissé de 24% entre le 18 et le 24 décembre avec seulement 4 070 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Ce qui signe "une décroissance de la dynamique épidémique de la Covid-19", souligne SPF. À titre d’exemple, dans le Rhône, sur 4 749 personnes testées, 1 168 se sont révélées positives, soit 24,6%, ce qui représente une baisse de 20% par rapport à la semaine précédente.

Données du Covid-19 en Aura sur la semaine 51. (Source Santé Publique France)

Dans le Rhône, le taux d'incidence qui est un indicateur clé, capable de déterminer le nombre de cas positifs sur une semaine glissante pour 100 000 habitants, était de 61 pour 100 000 habitants au 24 décembre et de 49 au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour mémoire, il y a environ un an, en décembre 2022, ce taux était de 710 pour 100 000 habitants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans ce contexte de circulation plus ou moins élevée de différents virus respiratoires, Santé publique France rappelle l’importance pour les personnes les plus fragiles et les plus de 65 ans de se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19. Ainsi que la nécessité de respecter les gestes barrières et de porter un masque dans les lieux fréquentés en cas de symptômes de l’un de ces virus.