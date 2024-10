La filiale de gestion du groupe lyonnais Alila placée en liquidation judiciaire 

Herve Legros, président et fondateur du promoteur immobilier lyonnais Alila. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)

Le 11 octobre dernier, le tribunal de commerce de Lyon a refusé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée demandée par le promoteur immobilier Alila.

Mauvaise nouvelle pour le promoteur immobilier lyonnais. Le groupe Alila a en effet annoncé vendredi 25 octobre le placement en liquidation judiciaire de sa filiale de gestion. Cette décision intervient après le refus le 11 octobre dernier du tribunal de commerce de Lyon d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée demandée par le promoteur immobilier.

Le groupe a pris "les mesures qui s’imposaient"

Dans son communiqué, Alila indique que, "compte tenu de cette décision, la direction a été contrainte de prendre les mesures qui s’imposaient concernant Alila, la filiale de gestion. Faute de financement de l’activité du groupe, elle a été contrainte de déclarer son état de cessation des paiements." Et d’ajouter : "Malgré les efforts déployés pour trouver une solution alternative et après avoir pris connaissance en détail de la situation de cette filiale, le tribunal a constaté que la société de gestion Alila ne pouvait plus assurer la continuité des opérations. La liquidation judiciaire a donc été prononcée."

"C’est avec une immense tristesse et une profonde émotion que nous accueillons la décision du tribunal de commerce de Lyon. Ces derniers jours, l’issue semblait inéluctable, mais jusqu’au bout, nous avons voulu y croire. Nos partenaires bancaires, les détenteurs d’obligations relance et principaux créanciers nous avaient témoigné leur soutien, mais cela n’a malheureusement pas suffi", a ainsi déclaré Hervé Legros, président du groupe Alila.

