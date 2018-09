La Duchère : La bibliothèque rouvrira le mardi 2 octobre

La bibliothèque du quartier de la Duchère qui avait été fermée pour cause d’incendie, sera rouverte le mardi 2 octobre 2018 à 13h. Pour l’occasion, de nombreux travaux de réparation ont été menés au sein du bâtiment.

C’est une bonne nouvelle pour les lecteurs et lectrices du 9e arrondissement. La bibliothèque municipale de la Duchère va rouvrir ses portes au public le mardi 2 octobre à partir de 13h. Cela faisait près de sept mois que les habitants du quartier étaient privés de leur bibliothèque à la suite d’un incendie criminel. Pour remettre en service l’établissement public, deux cloisons ont été reconstruites et pour assurer le fonctionnement du lieu, une réfection complète des câblages électriques et électroniques a été entreprise. Pour ce qui est des collections, elles ont subis un nettoyage complet et pourront être de nouveaux utilisées à partir du 2 octobre.