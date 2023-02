La députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin veut un congé menstruel

L'Espagne vient de voté en faveur d'un congé menstruel pour les femmes. La députée Marie-Charlotte Garin travaille avec plusieurs autres parlementaires pour faire une proposition de loi.

La députée EELV de la 3e circonscription de Lyon travail, avec ses collègues parlementaires Sandrine Rousseau et Sébastien Peytavie, pour proposer d’ici quelques semaines une proposition de loi. Elle compte mettre en place un congé menstruel. Dans le principe, les femmes souffrant de règles douloureuses pourraient se voir prescrire un arrêt maladie de leur médecin.

Après l'adoption fin 2022 de la loi #SoloSiEsSi redéfinissant le consentement sexuel, les féministes remportent aujourd'hui deux nouvelles victoires en Espagne !



Merci @IreneMontero @Pam_Angela_ de nous montrer une fois de plus l'exemple.



On y arrivera nous aussi, promis ! 💜🏳️‍⚧️ https://t.co/lkImpk1Ijr — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) February 16, 2023

La mesure vient de passer, non sans mal, chez nos voisins européens. L'Espagne a voté en faveur de ce congé menstruel pour les femmes. Les débats ont été passionnés, notamment à propos de potentielles discriminations à l'embauche.

En France, Marie-Charlotte Garin et ses collègues sont, dans un premier temps, en discussion avec les syndicats et associations féministes. Sébastien Peytavie commence déjà l'expérimentation avec ses collaboratrices à partir de début mars. La députée lyonnaise et Sandrine Rousseau pourraient suivre le mouvement.

