La députée écologiste du Rhône, Marie-Charlotte Garin. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

La députée écologiste de la 3e circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin s'est dit "en colère", suite à l'adoption de justesse d'un amendement ciblant les associations animalistes.

Vendredi 25 octobre, les députés ont voté un amendement empêchant les associations animalistes condamnées pour des actions contre des exploitations agricoles, de percevoir des dons défiscalisés. Concrètement, cet amendement vise à ne plus verser "d'argent public pour L.214 et les associations extrémistes qui agressent nos agriculteurs et s'introduisent dans leurs élevages !", expliquait le député LR Corentin Le Fur, à l'origine de cette proposition.

Un amendement adopté à deux voix près

Cette extension d'un amendement datant de 2022 est honteuse selon la députée NFP Marie-Charlotte Garin qui s'est dit "en colère" sur X, suite à l'adoption de cet amendement. "Proposé par la droite, il va priver les associations lanceurs d'alerte de moyens financiers", regrette-t-elle, insistant sur le caractère "essentiel" de "leur travail pour dénoncer les abus dans l'industrie animale et défendre un modèle plus éthique".

L'adoption de cet amendement est d'autant plus amer pour l'élue écologiste, qu'il est passé à deux voix près, avec 97 voix pour et 95 contre. Seulement 192 députés se sont exprimés alors que l'Assemblée nationale en compte 577 en tout. Tandis que les internautes se demandent où étaient les députés ; les associations animalistes dénoncent de leur côté "une attaque grave contre la liberté d'informer".

