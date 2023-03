La députée lyonnaise écolo Marie-Charlotte Garin blâme le projet des "méga-bassines"

La députée lyonnaise EELV Marie-Charlotte Garin a réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer les conséquences environnementales des "méga-bassines".

La manifestation - extrêmement violente - entre les forces de l'ordre et les manifestants à Saint-Soline (Deux-Sèvres), samedi 25 mars, n'a pas manqué de faire réagir les élus écologistes.

Pour rappel, plusieurs milliers de militants écologistes s'étaient rassemblés, samedi dernier, pour s'opposer au projet de "méga-bassine", ces retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole à Sainte-Soline, dans le centre-ouest de la France.

Si les scènes de violences ont suscité de vives réactions dans la classe politique, qui s'est accrochée tout le week-end sur ce chaos (28 gendarmes blessés selon les autorités judiciaires, dont deux en urgence absolue, 200 manifestants blessés selon les organisateurs, 7 selon le procureur, dont un pronostic vital est engagé), la députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin a, de son côté, réagi sur "la mise en danger des milieux naturels et toujours plus d'agriculture intensive, grande cause du réchauffement climatique".

Selon la député écologiste, "les méga-bassines favorisent une mainmise sur l'eau". Le projet renforcerait les écarts entre les agriculteurs : "seuls les plus riches agriculteurs peuvent se payer le luxe d'une méga-bassine". A cela, la députée ajoute la mise en danger des milieux naturels : "ce pompage fragilise et perturbe tous les écosystèmes".

La mise en danger des milieux naturels et toujours plus d'agriculture intensive, grande cause du réchauffement climatique. pic.twitter.com/4McBbONcrm — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) March 25, 2023

Jugé néfaste pour l'environnement, le sujet a été brièvement évoqué au conseil de la Métropole de Lyon lundi 27 mars.

Lire aussi : Jets de soupe, routes bloquées... la radicalité peut-elle s'inviter à Lyon ?