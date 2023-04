A Lyon, les All Blacks auront leur camp de base au Matmut Stadium et la proximité des prostituées ferait mauvais genre.

Depuis la rentrée 2022, un collectif de parents réclame à la Ville de Lyon d’ôter de la vue de leurs chérubins qui fréquentent les terrains de sport de la Plaine des Jeux de Gerland le ballet des camionnettes de prostituées.

Sommé de réagir, l’exécutif écologiste avait trouvé une parade : ériger une cloison végétalisée entre les activités bon enfant et celles du plus vieux métier du monde. Pas suffisant pour les parents qui demandent toujours l’expulsion pure et simple des prostituées. Ce que la Ville de Lyon se refuse à faire. “Les virer, c’est les mettre en danger sans résoudre le problème. Quand elles sont isolées, elles se font plus tabasser. Il est hors de question de leur dire de partir risquer leur vie ailleurs”, justifiait Sandrine Runel, il y a quelques semaines dans Lyon Capitale.

Depuis, la nouvelle préfète, Fabienne Buccio, a pris la main en se saisissant de la prochaine coupe du monde de rugby. Les All Blacks auront leur camp de base au Matmut Stadium et la proximité des prostituées ferait mauvais genre. La préfecture s’apprête donc à édicter un arrêté préfectoral. “La Ville est hypocrite. Elle attend que l’État fasse le boulot”, peste Thomas Rudigoz, député Renaissance de la circonscription. Les travailleuses du sexe multiplient depuis les manifestations réclamant un délai avant leur évacuation forcée prévue début mai. Elles demandent aussi un point de chute. Lequel ne pourra pas être fléché par les collectivités qui seraient alors de fait des proxénètes. La coupe du monde de rugby ne fait donc que déplacer le problème.