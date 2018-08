La Coupe du monde féminine à Lyon cherche encore des bénévoles

Pour l’organisation de la coupe du monde féminine en 2019, la FIFA recherche des volontaires partout en France. Environ 400 postes ont été proposés à Lyon pour l’organisation de la demi-finale et de la finale. Plus de 1 200 personnes ont déjà posté leur candidature.

Du 7 juin au 7 juillet, la France doit accueillir la coupe du monde féminine. Une chance pour le pays qui nécessite beaucoup de mains d’œuvre pour assurer le bon déroulement des festivités. Au total, la Fédération International de Football Association (FIFA) a annoncé que 2 500 postes de volontaires (bénévoles) étaient à pourvoir partout en France et 400 pour la ville de Lyon. Pour postuler il faut « Etre motivé(e) pour devenir acteur dans l’organisation de l’événement, avoir plus de 18 ans et être disponible au minimum les jours de match et de formation » explique la FIFA sur son site. Aujourd’hui, on peut parler d’un véritable succès. Les candidatures ouvertes au mois de mai ont déjà attiré 1200 personnes pour participer à l’organisation du Mondial 2019. Il faut dire que les affiches sont prestigieuses puisque le Groupama Stadium accueillera la demi-finale les 2 et 3 juillet et la finale le 7 juillet 2019. La fin des candidatures aura lieu en décembre 2018