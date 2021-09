La coupe du monde de la pâtisserie s'ouvre à Lyon

Les 24 et 25 septembre se tient la coupe du monde de la pâtisserie à Lyon, avec une soixantaine de participants.

Le SIRHA, salon gastronomique qui se tient à Lyon du 23 au 27 septembre, accueille la finale de la coupe du monde de la pâtisserie à Lyon. Vingt pays et soixante candidats vont s'affronter. Ils ont été choisis au terme de qualifications qui ont duré deux ans, via des sélections nationales et continentales. La toute première édition avait eu lieu en 1989.

Le concours se tient les 24 et 25 septembre et est rediffusé en direct. Les participants vont travailler pendant 10h pour cinq épreuves : trois de dégustation et deux de sculptures. Ils devront réaliser des desserts à partager au chocolat, des entremets glacés, des desserts de restaurant et deux sculptures, l’une en chocolat et l’autre en sucre.

