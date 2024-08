La compagnie Wizz Air lance un abonnement pour voyager en illimité...avec beaucoup de conditions

Wizz Air, une compagnie aérienne à bas coût hongroise, et qui propose des départs depuis Lyon, a annoncé lancer un service d'abonnement offrant des vols illimités à ceux qui s'y inscrivent. Mais les conditions sont nombreuses.



Voler en illimité, voilà le nouveau concept lancé par la compagnie low-cost Wizz Air. Une première dans le secteur de l'aviation. Disponible à 499 euros jusqu’à 23 heures le jeudi 15 août, le tarif de l’abonnement augmente de 100 euros à partir de ce vendredi 16 août 2024.

Places non garanties, réservations sur le tard...

Derrière cette annonce qui paraît alléchante, bien qu'incitative à prendre fréquemment l'avion à défaut du train, les conditions de l'abonnement sont multiples. Il est possible de réserver des vols que 72 heures avant l'heure de départ, ce qui signifie que les voyageurs de dernière minute ne seront pas assurés d'avoir une place. En bref, cette offre est un moyen pour la compagnie de remplir les derniers sièges vides sur ses vols.

En plus du prix de l'abonnement, chaque détenteur de pass devra payer un montant forfaitaire supplémentaire de 9,99 euros par vol avant de voyager.

Les frais liés aux bagages et à la sélection des sièges ne sont pas non plus inclus, et ils peuvent varier de quelques euros à plus d'une centaine d'euros en fonction du poids des bagages et de la saison du voyage. L’abonnement ne sera pas utilisable avant le 25 septembre.

