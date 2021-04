La circulation des TER entre Lyon et Ambérieu est interrompue, un automobiliste a percuté un pylône

Le trafic ferroviaire entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey est interrompu ce mardi après-midi. Le conducteur d’une voiture est rentré dans un pylône qui menace de tomber sur les voies.

À la suite d’un accident de la route, au niveau de Meximieux, dans l’Ain, les TER ne circulent plus entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey. Un automobiliste a percuté un pylône électrique qui menace de tomber sur les voies. Des travaux vont être entrepris pour réparer les installations électriques et remettre en place le pylône.

🔴Une voiture a percuté un pylône électrique vers Meximieux. Celui-ci menace désormais de tomber sur les voies. Par sécurité, le trafic est arrêté entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey le temps d'effectuer les réparations nécessaires sur place. Le délai de reprise est estimé vers 17h. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) April 6, 2021

La circulation ne devrait pas reprendre dans les deux sens de circulation jusqu’à 19h.