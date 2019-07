La canicule bientôt de retour à Lyon ?

Durant la semaine à venir, les températures vont de nouveau grimper à Lyon.

Débutée fin juin, la première canicule de l'été avait fait suffoquer Lyon pendant près de 10 jours. Selon les prévisions, les fortes chaleurs vont faire leur retour à partir du début de semaine prochaine à Lyon. Lundi, le mercure va dépasser les 35°C et il devrait approcher des 40°C en milieu de semaine prochaine. À partir de dimanche, le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous des 20°C la nuit. Il faudra attendre le dimanche 28 juillet pour que le thermomètre retombe et pour retrouver des nuits un peu plus fraîches.