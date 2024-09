La Ville de Lyon récompensée pour sa gestion de la biodiversité

La Ville de Lyon a reçu le vendredi 13 septembre une double distinction : le label 4e Fleur des Villes et Villages Fleuris et le prix du jury pour la préservation de l'environnement.

Ce sont deux récompenses qui devraient plaire à la mairie écologiste de Lyon. Le vendredi 13 septembre dernier, la Ville a reçu une double distinction. L'attribution de la 4e Fleur de la part des Villes et Villages Fleuris et le prix du jury pour la préservation de l'environnement. "Une reconnaissance affirmant une fois de plus l’excellence de la municipalité dans la gestion de ses espaces verts, au service de la biodiversité, de la qualité de vie et de la mise en œuvre du patrimoine de la ville" s'auto congratule la Ville de Lyon dans un communiqué de presse.

La 4e Fleur obtenue par la municipalité "récompense une démarche globale d'embellissement, mais également les enjeux de développement de la nature en ville, de préservation de la biodiversité tout en mettant en place des moyens adaptés de gestion des espaces verts". Ce label a été renouvelé pour les trois prochaines années.

"Une fierté pour nous"

Dans le même temps, le prix du jury a été remis à Lyon ce qui, selon la Ville permet de reconnaitre "toutes les actions ambitieuses et audacieuses d’aménagement paysager et de requalification d’espaces publics" mis en place à Lyon.

"L’attribution de cette double récompense est une fierté pour nous. Elle vient récompenser tout le travail et la stratégie de végétalisation que nous mettons en place depuis le début du mandat" s'est également exprimé Grégory Doucet, maire de Lyon.