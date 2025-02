La 2e édition du Run Flan Tour réunit plus de 100 coureurs à Lyon

La deuxième édition du Run Flan Tour s’est tenue samedi 15 février à Lyon où plus de cent coureurs se sont donnés rendez-vous.

C’était le rendez-vous des sportifs et des gourmands. Samedi 15 février se tenait la deuxième édition du Run Flan Tour à Lyon, lors de laquelle plus de cent coureurs se sont réunis pour cette drôle d’activité. L’idée est simple : courir entre 7,5 km et 9,3 km pendant environ une heure dans les rues emblématiques de la capitale des Gaules avant de déguster des flans faits maison par la Boulangerie de Noël, à Confluences (2e arr.).

Le top départ a été donné devant la boulangerie pâtisserie Au Pain des Traboules, dans le 1er arrondissement de Lyon à 9h30. L’activité s’est achevée aux alentours de midi. La précédente édition qui s’était déroulée le 11 janvier dernier avait, elle aussi, réuni une centaine de coureurs.