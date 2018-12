L214 publie une vidéo sur un abattoir de chevaux

L'association lyonnaise a publié une vidéo sur le fonctionnement d'un abattoir de chevaux situé dans le Jura.

L'association qui lutte contre la souffrance animale vient de publier une vidéo sur l'abattoir d’Équevillon, dans le département du Jura. On y voit des chevaux attendant d'être mis à mort dans une écurie à côté du lieu d'abatage, ainsi que les méthodes utilisées pour la mise à mort. “Des images profondément choquantes”, pour L214 qui écrit tout de même que les pratiques de cet abattoir “sont globalement conformes à la réglementation, avec des cadences d’abattage modérées”.

“Difficile de parler de respect, de "bien-être" ou de protection animale quand on voit ces chevaux en proie à des convulsions, en train d’être égorgés suspendus par une chaîne. Ces images d’animaux à l’agonie exposent la violence inhérente aux abattoirs. Cette vidéo montre que la question de la conformité à la réglementation (que les citoyens ignorent le plus souvent) n’est pas le cœur du problème. C’est la question même de tuer les animaux et la violence qui en découle qui est choquante”, conclut l'association.

En France, environ 13 000 chevaux ont été abattus en 2016. Plus de la moitié d’entre eux sont des chevaux de course réformés (jeunes chevaux non sélectionnés, chevaux blessés ou chevaux en fin de carrière).

Attention, la vidéo peut être choquante.