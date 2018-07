L'OL annule sa retransmission de la finale de la Coupe du monde

Ce dimanche 15 juillet, pour la finale de la Coupe du monde, la ville de Lyon proposera bien un écran géant place Bellecour. L'Olympique lyonnais qui devait jusqu'à présent proposer une retransmission au Grand Stade vient d'annoncer son annulation.

Ce mercredi midi, les Lyonnais étaient ravis d'apprendre via Lyon Capitale qu'il y aurait bien un écran géant place Bellecour pour retransmettre la finale de la Coupe du monde où la France sera opposée à l'Angleterre ou la Croatie (lire notre information ici). Mais du côté de l'Olympique lyonnais, la nouvelle a été reçue avec moins d'entrain. En effet, le club devait mettre en place une fan zone officielle sur le parvis de son stade, pouvant recevoir jusqu'à 10 000 personnes.

L'Olympique lyonnais vient d'annoncer l'annulation de cette retransmission dans un communiqué de presse : "Malgré le succès de la Fan zone organisée mardi soir au Groupama Stadium, lors de laquelle plus de 2000 personnes ont pu suivre la demi-finale France / Belgique, la direction du club a préféré renoncer à porter cet événement, en raison du changement de position de la Ville de Lyon et de sa décision, contraire aux discussions des derniers jours, d’organiser une Fan zone, place Bellecour. Le club tient à remercier l'ensemble des équipes du Groupama Stadium, les différents prestataires et Coca Cola, qui s'étaient rapidement mobilisés afin d'offrir aux fans lyonnais la possibilité d'assister à cette grande fête populaire dans les meilleures conditions". Les Lyonnais ont donc rendez-vous place Bellecour ce dimanche pour vivre le match de l'équipe de France sur écran géant.