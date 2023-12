L'état de catastrophe naturelle reconnu dans cinq communes du Rhône

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans cinq communes du Rhône.

L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu dans cinq communes du Rhône. Les communes de Brindas, Corcelles-en-Beaujolais, Jonage et Millery avaient été touchées en 2022 par des mouvements de terrain causés par une importante sécheresse à l'été. La commune de Montromant avait quant à elle été touchée par des inondations et des coulées de boue les 3 et 4 juin.

"Les sinistrés concernés disposent d'un délai maximum de 30 jours à compter du 11 décembre 2023 [...] pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d'assurance", explique la préfecture du Rhône.