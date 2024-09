Le 18 septembre prochain, sortira le premier épisode d'une mini-série, retraçant la participation de quatre membres du personnel médico-social de la fondation ARHM, à la mythique course de la SaintéLyon.

L'année dernière, Marie-Agnès Egyptienne (directrice générale), Isabelle Dussuyer (cadre de santé), Alice Eyraud (cadre RH) et Cédric Beugnon (responsable logistique), se sont lancé le défi de parcourir les quelque 80 kilomètres reliant Saint-Etienne à la ville de Lyon via les crêtes des Monts du Lyonnais. À travers cette difficile course, la fondation ARHM souhaitait mettre en lumière l'inclusion, la solidarité, la défense des plus faibles et l'entraide ; des valeurs grandement défendues par l'établissement.

Un rendez-vous hebdomadaire disponible sur YouTube

Touché par ce beau projet, Pascal Chassoux, réalisateur audiovisuel, a tourné une petite série de vidéos retraçant la préparation débutée durant l'été 2023, jusqu'au départ de la fameuse course début décembre.

Nommée "l'Enfer Blanc" de par la difficulté du parcours de nuit, enneigé et verglacé, la série sortira ce mercredi 18 septembre et sera suivie d'un épisode par semaine sur la chaine YouTube de la fondation (@fondationARHM). Son visionnage promet sensations et émotions, de quoi rendre ses froides soirées d'automne plus agréables.

ARHM est une fondation axée sur l'action et la recherche, qui intervient dans le domaine du handicap et de la santé mentale à travers accompagnement, soin, prévention, insertion et formation. Elle a pour objectif d'améliorer le parcours et la qualité de vie des personnes accompagnées, sur la Métropole de Lyon, le département du Rhône et le sud de la Saône-et-Loire.