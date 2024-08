Un projet éolien participatif va voir le jour en Saône-et-Loire

Trois communes de Saône-et-Loire se sont engagées dans un partenariat public privé pour faire entrer l'éolien dans le département.

Alors que les projets éoliens sont souvent avortés dans le département, un partenariat inédit vient d'être signé en Saône-et-Loire. Les communes de Tramayes, Pierreclos et Matour souhaitent en effet s'équiper de leurs premières éoliennes, selon Les Echos. Un projet mené avec la SEM Saône-et-Loire Energies Renouvelables, l'opérateur BayWa et l'investisseur citoyen Energie Partagée.

Un parc de cinq à six éoliennes

Encore en phase d'étude, le projet en est à examiner la faisabilité et le potentiel éolien du territoire. La première étape va donc consister en l'étude approfondie de plusieurs zones d'implantation identifiées par les communes. Ces zones seront soumises donc à des analyses techniques et environnementales cet été. Une concertation avec les habitants est prévue dès la rentrée, afin de recueillir leur avis et les impliquer dans cette démarche de développement durable.

Bien que le nombre d'éoliennes reste indéfini, les projections actuelles prévoient l'installation de cinq à six turbines. Si le projet aboutit, les premières éoliennes devraient ainsi entrer en service d'ici 2030. Avec cinq éoliennes d'une puissance de 4 mégawatts chacune, le parc pourrait couvrir les besoins en électricité de 8 000 personnes.

Lire aussi : La consommation d'électricité poursuit sa baisse en Auvergne-Rhône-Alpes