L'aéroport de Lyon fait face à une hausse du trafic de tabac de contrebande depuis quelques années. En 2023, 4 tonnes y ont ainsi été saisies par la douane.

Si 2024 ne fait que commencer, la douane française ne chôme pas à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. En seulement deux mois, 1,4 tonne de tabac de contrebande a ainsi été saisie. Une quantité non-négligeable qui témoigne d'un trafic en hausse, que les douaniers s'efforcent de maîtriser. La lutte contre le trafic de tabac est en effet une priorité de la douane et du gouvernement. Elle a d'ailleurs été réaffirmée dans le cadre du plan national Tabac pluriannuel 2022-2025.

2 000 cartouches découvertes début février

En quelques années, l'aéroport de Lyon s'est vu devenir le théâtre d'un important trafic. Entre 2020 et 2023, les quantités de produits du tabac saisies ont doublé, passant de 2 à 4 tonnes par an. Ce phénomène touche cependant de plus en plus d'aéroports. Les contentieux à fort enjeux, c'est à dire impliquant au moins 30 cartouches, a ainsi augmenté de 30% sur la même période. En 2022, la douane française a d'ailleurs saisi 37 tonnes de tabac de contrebande lors de 1 572 interventions.

En octobre 2023, la douane a saisi 700 cartouches à Lyon Saint-Exupéry.

© Douane française

Dernièrement, le 3 février, la Brigade de surveillance extérieure (BSE) de l'aéroport de Lyon a découvert 2 062 cartouches de cigarettes de la marque Oscar. Celles-ci étaient réparties dans 15 valises, dont 11 étaient abandonnées sur les tapis bagages et quatre cachées dans les toilettes. Une saisie similaire avait eu lieu en novembre, un passager voyageant avec 404 cartouches de la même marque.