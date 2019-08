L'A47 coupée entre Lyon et Saint-Étienne les 19 et 22 août

En raison de travaux, le pont de Givors sera fermé les 19 et 22 août prochains entre Lyon et Saint-Étienne.

Le pont de Givors, sur l'autoroute qui relie Lyon est Saint-Etienne, est en travaux depuis plusieurs semaines. Cet ouvrage arrive dans une phase importante qui va contraindre à sa fermeture. Ainsi, le pont de Givors sera entièrement coupé à la circulation :

dans le sens Lyon – Saint-Étienne, le lundi 19 août de 21h à minuit.

dans le sens Saint-Étienne – Lyon du jeudi 22 août à 20h au vendredi 23 août à 6h

Durant cette coupure, les usagers devront emprunter l’itinéraire de déviation par la RD342 et l’A450. Dans le sens Saint-Étienne – Lyon, l’A47 sera coupée au niveau de l’échangeur 11 “La Madeleine”.

“Les usagers sont invités à consulter les sites www.dir-centre-est.fr et coraly.com pour connaître tous les itinéraires de déviation et les conditions de trafic en temps réel (les recommandations d’itinéraire des GPS et autres applications de navigation n’intègrent pas toujours les travaux). Le préfet appelle l’ensemble des usagers”, assure la préfecture.