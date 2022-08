Jusqu’à 33°c attendus à Lyon ce lundi 29 août

Les conditions météo devraient une nouvelle fois être favorables aux Lyonnais ce lundi 29 août. Jusqu’à 33°c sont attendus entre Rhône et Saône cet après-midi.

Après un week-end ensoleillé, le beau temps ce maintien à Lyon ce lundi 29 août, en cette semaine de rentrée. Avec une minimale de 17°c et une maximale de 33°c, la journée sera douce pour la saison, les températures se situant au-dessus des moyennes de saison.

Selon les prévisions de Météo France, il ne devrait pas pleuvoir entre Rhône et Saône ce lundi et les Lyonnais pourront profiter d’une journée ensoleillée. Ce lundi matin, il fera entre 21 et 27°c, avant que les températures ne dépassent la barre des 30°c sur les coups de 14 heures. Le pic de chaleur de la journée devrait être atteint vers 17 heures.

Une perturbation orageuse en approche

La soirée devrait une nouvelle fois être douce avec des températures situées au-delà des 25°c au moins jusqu’à 23 heures. Dans le courant de la nuit, des averses devraient faire leur apparition sur l’agglomération avant l’apparition d’orages en fin de nuit. Ces derniers pourraient se poursuivre tout au long de la journée de ce mardi.