2 000 m2 d’un entrepôt touchés par un incendie à Villeurbanne 

Depuis le milieu de la nuit, près de 80 sapeurs-pompiers sont mobilisés à Villeurbanne pour éteindre un entrepôt en proie aux flammes. 2 000 m2 ont déjà été touchés par les flammes.

Il était près de 1h30 du matin dans la nuit de dimanche à lundi 29 août lorsque les sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon ont été appelés à Villeurbanne, rue du Canal, pour éteindre un incendie. Aux environs de 8h30, 2 000 m2 de cet entrepôt, qui en compte 3 000, avaient déjà été touchés par les flammes sont les pompiers, qui continuaient encore à lutter contre le feu.

Au total, près 80 pompiers et une trentaine d’engins sont mobilisés pour circonscrire l’incendie et l’intervention pourrait se poursuivre toute la journée sur le site où est stocké de la peinture acrylique et qui abrite également des bureaux. À ce stade, les secours n’ont pas recensé de blessé.