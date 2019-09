Journées du Patrimoine : 5 bonnes idées à Lyon                  

Ce week-end, ce sont les journées du Patrimoine dans toute la France. Cette année, Lyon célèbre notamment le 150e anniversaire de la naissance de Tony Garnier, un architecte et urbaniste lyonnais qui a tant fait pour la ville.

Lyon lui doit tant. La Halle Tony-Garnier, évidemment, mais aussi l’architecture si particulière de l’historique stade de Gerland, l’hôpital Edouard-Herriot, tout cela, c’est notamment le fruit du travail de l’architecte et urbaniste lyonnais Tony Garnier. Lyon célèbre notamment le 150e anniversaire de sa naissance à l’occasion des journées du Patrimoine 2019.

Différentes animations sont organisées en ce sens. Mais il y a aussi les incontournables…

La visite de l’Opéra de Lyon

Lieu majestueux de la Presqu’île, l’Opéra est un lieu à part du patrimoine lyonnais. Une visite guidée, et commentée, est possible dimanche de 14h à 19h.

Place de la Comédie, Lyon 1er

Les souterrains du fort de Vaise

Construit au début du 19e siècle, il fait partie de l'ensemble de fortifications de la première ceinture de défense de Lyon. Il fermait notamment l'accès à Lyon par la Saône. Visites organisées samedi de 10h à 18h30 et dimanche de 10h à 17h30. La réservation est obligatoire.

Boulevard Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 9e

Edit : malheureusement, la visite est déjà complète.

Un camp américain de 2nde guerre mondiale à Corbas

A l'occasion du 75ème anniversaire du débarquement de Normandie et de la libération de Lyon, un camp américain sera reconstitué à Corbas. Les Ailes anciennes de Corbas vous proposent de venir aussi approcher les anciens avions maintenus en état de vol, ainsi que ceux en cours de remise en état. Des conférences au pied des avions auront aussi lieu, animées par des membre des "Vieilles Tiges", association regroupant les anciens pilotes de l'Armée française. Visites samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h.

Aérodrome Lyon Corbas, Rue Clément Adler, 69960 Corbas

Exposition de gros camions et véhicules anciens

Renault Trucks expose des véhicules industriels anciens et actuels dont le mythique camion Berliet de 100 tonnes et propose le visionnage de films historiques sur son site de Saint-Priest. Attention, samedi uniquement de 10h à 18h.

Renault Trucks, 99 route de Lyon, 69800 Saint-Priest

Devenez un résistant au centre d’histoire de la résistance de Lyon

Le centre d’histoire de la résistance à Lyon propose à chacun de se mettre dans la peau d’un résistant et de découvrir les figures, les grands événements et les anecdotes de la Résistance à Lyon à travers un jeu de plateau coopératif. À la tête d’un mouvement de Résistance, chaque participant réalise des missions et des actions grâce aux ressources matérielles et financières fournies par Jean Moulin et Londres. Mais attention, la répression s’intensifie tour après tour et les mouvements doivent éviter l’arrestation et le démantèlement du réseau jusqu’à la Libération de la ville… Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD), 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème

Découvrez toutes les visites prévues sur le site dédié par la Métropole de Lyon ici.

