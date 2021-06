Journée mondiale du Petit Prince à Lyon : des exemplaires distribués à des élèves d'Ecully

Ce 29 juin se déroulait la journée mondiale du Petit Prince. A cette occasion, des exemplaires du célèbre ouvrage ont été distribués aux élèves de CM2 de l'école élémentaire du Centre à Ecully.

Le maire d'Ecully, Sébastien Michel, a tenu ce mardi 29 juin à se rendre à l'école élémentaire du Centre pour distribuer à chaque élève de CM2 un exemplaire du Petit Prince. "C'est une action qui me tient tout particulièrement à cœur", a déclaré le maire.

Il dit vouloir ainsi "insister sur le rôle fondamental de la lecture pour les enfants en termes d'ouverture d'esprit et de construction personnelle". Et ce, "d'autant plus à notre époque où les écrans et les réseaux sociaux" deviennent de plus en plus "hégémoniques" pour la jeunesse.

Le choix de CM2 tient du fait que ceux-ci passeront bientôt au collège, "un moment charnière de l'existence, de transition de l'enfance vers l'adolescence". L'éducation était en effet un des principaux arguments de campagne du maire LR élu en 2020.

Enfin, il explique avoir choisi le Petit Prince non seulement car il s'agit d'une "œuvre majeure de la culture française" que les enfants se doivent de connaitre, d'autant qu'il est "accessible, facile à lire, et [...] en même temps suscite de profondes réflexions sur la société et la nature humaine", mais aussi pour sa dimension symbolique. En effet, souligne Sébastien Michel : "en interrogeant tout au long du récit le rapport entre les adultes et les enfants, le Petit Prince me parait être l'œuvre idéale pour de futurs jeunes collégiens".

C'est aussi sans doute pour toutes ces raisons que l'ont entend encore aujourd'hui autant parler du Petit Prince.

L'année Saint-Exupéry

Le Petit Prince a été vendu à plus de 145 millions d'exemplaires dans le monde (dont 12 millions en France) et traduit en 270 langues et dialectes. Il est un des 10 livres les plus vendus au monde : cette journée mondiale était une évidence.

Qui plus est, outre cette journée du 29 juin, nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la publication du Petit Prince en France, le 6 avril 1946 (le livre avait été tout d'abord publié à New York en 1943). A cela s'ajoute par ailleurs le 120e anniversaire de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry (né le 29 juin 1900) qui devait être célébrée en 2020 : la crise sanitaire en ayant décidé autrement, "l'année Saint-Exupéry" tomberait donc finalement en 2021.

A cette occasion, nombre d'hommages ont été et sont encore prévus dans toute la France, dont bien entendu à Lyon, dans la ville natale de l'écrivain. Il se tient notamment depuis le 19 mai et jusqu'au 7 novembre 2021 l'exposition immersive consacrée à Saint-Exupéry à la Sucrière, "Antoine de Saint-Exupéry, un petit Prince parmi les Hommes".

Dans un autre registre, à l'occasion du Tour de France, la Patrouille de l'Armée française compte rendre hommage à l'écrivain et pilote en arborant les aquarelles du Petit Prince.

Plus d'informations sur les actualités liées à Antoine de Saint-Exupéry sur le site de sa fondation.

