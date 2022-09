Journée mondiale d'Alzheimer à Lyon : un bal en l'honneur des malades aux Terreaux

Ce mercredi 21 septembre, France Alzheimer Rhône organise un bal populaire sur la place des Terreaux.

Alzheimer est la 4e cause de mortalité en France avec 225 000 nouveaux cas par an et 1 million de malades. À l’occasion de la journée mondiale de cette maladie, mercredi 21 septembre, France Alzheimer Rhône met en place un moment de partage lors d’un bal populaire gratuit. L’occasion pour les malades et leurs familles de rencontrer d’autres individus touchés par la maladie ainsi que des professionnels. Dès 14 heures, tous pourront se réunir sur la place des Terreaux, dans le premier arrondissement de Lyon.

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation pour informer, éduquer et protéger, une quête est également organisée. Dimanche 25 septembre, sur l’esplanade de la basilique de Fourvière, Véronique Pernoud, bénévole pour la Fondation Recherche Alzheimer et ambassadrice de la quête, tentera de récolter le maximum de dons pour financer les recherches pour la lutte contre l’Alzheimer.

