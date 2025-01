Journée internationale de l’Éducation : un collectif demande une audience à l’Académie du Rhône 

À l’occasion de la journée internationale de l’Éducation et du sans abrisme infantile, le collectif Jamais Sans Toit adresse une lettre ouverte à l'Académie du Rhône, lui demandant une audience pour évoquer l’enjeu de l’hébergement d’urgence.

Depuis 2019, le 24 janvier est officiellement la journée internationale de l’Éducation. Créée par les Nations unies, cette journée vise à promouvoir l’éducation, mais également la paix et le développement pour garantir à tous les enfants un accès à un apprentissage de qualité. C’est dans ce cadre que le collectif Jamais Sans Toit adresse ce vendredi une lettre ouverte à l’Académie du Rhône, ainsi qu’à son inspecteur Jérôme Bourne Branchu, leur demandant une audience afin d’évoquer le problème du sans-abrisme.

Un enjeu majeur à Lyon

Dans son courrier, le collectif rappelle que le sans-abrisme infantile "s’est développé de manière exponentielle au cours de la décennie écoulée, et a littéralement explosé depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire." Un phénomène visible à Lyon puisqu’aujourd’hui, "plus d’un tiers des 208 écoles maternelles et élémentaires de la ville de Lyon est affecté par le sans-abrisme des élèves", précise encore Jamais Sans Toit. Et d’ajouter : "Les enseignants se retrouvent totalement démunis et seuls, en première ligne face à des situations de misère absolue qui les dépassent et qui engendrent une terrible souffrance au travail."

"Si celle-ci est prise en considération par les organisations syndicales et les fédérations de parents d’élèves, elle n’est pas reconnue par l’administration qui fait comme si ce phénomène n’avait aucun effet sur la réussite des élèves ou sur la santé des personnels", ajoute Jamais Sans Toit. Le collectif demande donc la tenue d’une audience à l’Académie du Rhône "pour aborder la problématique du sans-abrisme infantile et la manière dont l’Education Nationale pourrait y faire face."

